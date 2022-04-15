В Казани спасли собаку, которая плыла на льдине по реке

ГУ МЧС России по РТ

Сообщение о том, то у пляжа «Локомотив» в Казани по реке на льдине плывет собака, поступило сегодня днем на единый номер вызова экстренных служб 112, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сообщалось, что пес находится на дрейфующей льдине в 200 метрах от берега. На помощь собаке на судне на воздушной подушке «Славир» отправилась дежурная смена временного спасательного поста в составе инспектора Центра ГИМС и спасателя ЗПСО №2.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Спасатель в гидрокостюме добрался до животного, взял его за ошейник и доставил до судна. Напуганную собаку привезли на берег, где отпустили.

Фото: ГУ МЧС России по РТ



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