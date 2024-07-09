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В Казани спасли шестилетнюю девочку, которая едва не утонула в реке
Сегодня днем на пляже «Нижнее Заречье» в Казани едва не утонула шестилетняя девочка, которая не умела плавать. Об этом сообщил председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.
Один из спасателей ОСВОД патрулировал территорию пляжа на лодке и заметил девочку, которая поплыла за мячом. В какой-то момент ребенок начал тонуть. Спасатель быстро среагировал, подхватил девочку и доставил ее на берег. К счастью, первая помощь не потребовалась.
Выяснилось, что ребенок не умел плавать. Малышка была со своей старшей сестрой, после инцидента спасатели провели с ними профилактическую беседу о безопасности на воде.
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