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Происшествия 9 июля 2024 14:40

В Казани спасли шестилетнюю девочку, которая едва не утонула в реке

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Сегодня днем на пляже «Нижнее Заречье» в Казани едва не утонула шестилетняя девочка, которая не умела плавать. Об этом сообщил председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Один из спасателей ОСВОД патрулировал территорию пляжа на лодке и заметил девочку, которая поплыла за мячом. В какой-то момент ребенок начал тонуть. Спасатель быстро среагировал, подхватил девочку и доставил ее на берег. К счастью, первая помощь не потребовалась.

Выяснилось, что ребенок не умел плавать. Малышка была со своей старшей сестрой, после инцидента спасатели провели с ними профилактическую беседу о безопасности на воде.

#спасли ребенка
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