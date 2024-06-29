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В Казани спасли пьяного мужчину, который пошел купаться в Комсомольское и едва не утонул
В Казани спасатели помогли пьяному мужчине, который едва не утонул в озере Комсомольское, сообщили в ОСВОД Казани.
Несмотря на предупреждения спасателей ОСВОД, компания мужчин из трёх человек всë-таки решили переплыть озеро Комсомольское, один из них захлебнулся водой и начал тонуть.
Двое мужчин, находившихся рядом с ним, начали помогать ему доплыть к берегу. В этот момент спасатели выдвинулись к ним на помощь и помогли мужчине выйти на берег.
Мужчина был в сознании, спасатели провели осмотр и контролировали его состояние. Несмотря на небольшое количество попавшей в лёгкие воды, пострадавшему всё же потребовалась скорая помощь.
Спасатели вызвали скорую и передали пострадавшего медикам, которые госпитализировали мужчину.
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