В Казани спасли провалившегося под лед пожилого рыбака

В Казани спасли 73-летнего рыбака, провалившегося под лед, сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Происшествие случилось сегодня утром на реке Казанке напротив казанского цирка. Крики о помощи услышал очевидец и вызвал спасателей.

«Прибывший к месту инспектор ГИМС и спасатель в 100 метрах от берега спасли провалившегося под лед мужчину и передали медикам скорой помощи», – отметили в ведомстве.



Фото: © МЧС России

МЧС России предупреждает: лед на водных объектах Татарстана уже не выдерживает веса человека и выходить на него смертельно опасно.