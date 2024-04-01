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В Казани спасли провалившегося под лед пожилого рыбака
В Казани спасли 73-летнего рыбака, провалившегося под лед, сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Происшествие случилось сегодня утром на реке Казанке напротив казанского цирка. Крики о помощи услышал очевидец и вызвал спасателей.
«Прибывший к месту инспектор ГИМС и спасатель в 100 метрах от берега спасли провалившегося под лед мужчину и передали медикам скорой помощи», – отметили в ведомстве.
МЧС России предупреждает: лед на водных объектах Татарстана уже не выдерживает веса человека и выходить на него смертельно опасно.
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