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Руc Тат
Происшествия 5 ноября 2023 19:21

В Казани спасли парня, который выпал из окна многоэтажки на крышу магазина

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Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня спасатели выезжали по вызову на улицу Достоевского в Казани, где требовалось спустить с крыши пристроя выпавшего из окна 24-летнего парня. Отмечается, что мужчина нуждался в срочной медицинской помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели установили ручную лестницу на крышу одноэтажного пристроя и спасли парня. После этого пострадавшего передали медикам скорой помощи.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#спасли мужчину
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