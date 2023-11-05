В Казани спасли парня, который выпал из окна многоэтажки на крышу магазина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Сегодня спасатели выезжали по вызову на улицу Достоевского в Казани, где требовалось спустить с крыши пристроя выпавшего из окна 24-летнего парня. Отмечается, что мужчина нуждался в срочной медицинской помощи. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, спасатели установили ручную лестницу на крышу одноэтажного пристроя и спасли парня. После этого пострадавшего передали медикам скорой помощи.