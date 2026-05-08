В Казани спасли мужчину, тонувшего в Волге

В Казани спасли тонувшего в Волге мужчину.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, мужчина тонул на участке реки вблизи улицы Станюковича в Кировском районе. На помощь утопающему выехали спасатели ЗПСО №2 Поисково-спасательной службы РТ. Приехав, они обнаружили, что его уже спасли очевидцы.

С общим переохлаждением организма мужчина был госпитализирован.

«Купальный сезон начнется только с 1 июня. Именно тогда будут открыты официальные пляжи – места с комфортной и безопасной инфраструктурой, также на пляжах будут дежурить спасатели», – напомнили в МЧС.