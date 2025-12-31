news_header_top
Происшествия 31 декабря 2025 11:59

В Казани спасли мужчину, получившего травму во время работы на крыше дома

В Советском районе Казани спасли мужчину, получившего травму во время работы на крыше дома. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

44-летний мужчина работал на крыше своего дома, но в какой-то момент поскользнулся и упал. Из-за полученных травм он потерял способность двигаться и уже не мог спуститься с крыши.

После звонка на единый номер вызова экстренных служб 112 к нему прибыли спасатели ЗПСО№2. Они с помощью лестницы, носилок и альпинистского снаряжения смогли спустить пострадавшего с крыши и отдать бригаде медиков.

