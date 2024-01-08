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Происшествия 8 января 2024 12:16

В Казани спасли мужчину, который провалился в подпол на 10-метровую глубину

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В частном секторе на улице Дачная в Казани мужчина провалился в глубокий подпол, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Соседи попытались вытащить мужчину, но не смогли, и тогда обратились к спасателям.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 при помощи альпинистских технологий достали 32-летнего мужчину с 10-метровой глубины, оказали ему первую помощь и передали врачам.

#спасли мужчину
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