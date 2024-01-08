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В Казани спасли мужчину, который провалился в подпол на 10-метровую глубину
В частном секторе на улице Дачная в Казани мужчина провалился в глубокий подпол, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Соседи попытались вытащить мужчину, но не смогли, и тогда обратились к спасателям.
Прибывшие на место спасатели ЗПСО №2 при помощи альпинистских технологий достали 32-летнего мужчину с 10-метровой глубины, оказали ему первую помощь и передали врачам.
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