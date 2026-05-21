Происшествия 21 мая 2026 16:25

В Казани спасли краснокнижного птенца, отставшего от выводка

Фото: Комитет по биоресурсам РТ

В Казани спасли птенца краснокнижного огаря, сообщает Комитет по биоресурсам РТ.

Птенец жил в гнезде на крыше одного из домов на Авангардной, однако в какой-то момент его семья улетела, а птенец отстал от выводка и не мог спуститься с крыши сам. Неравнодушные жители города привезли птенца в Комитет. После осмотра выяснилось, что утенок полностью здоров.

В настоящий момент он набирается сил под присмотром специалистов реабилитационного центра в Зеленодольском районе. В дальнейшем его выпустят на волю.

#красная книга #спасли животное
