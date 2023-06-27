В Казани спасли двух иностранцев, которые едва не утонули

На реке Казанке спасатели помогли двоим студентам из Египта, которые едва не утонули, сообщил «Татар-информу» председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

Молодые люди заплыли за буйки казанского пляжа Нижнежнее Заречье.

Фото: © ОСВОД Казани

Спасатели ОСВОД среагировали мгновенно, к спасению подключились очевидцы.

Ребят вытащили из воды, одному из них было плохо, он наглотался воды.

Фото: © ОСВОД Казани

Спасатели оказали молодым людям первую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали одного из студентов.