В Казани спасли девушку, у которой свело ногу во время купания в озере Комсомольское

Фото: пресс-служба ОСВОД Казани

На озере Комсомольское в Казани спасли девушку, у которой в воде свело ногу. Инцидент произошел сегодня в 17:10. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

По словам Коробицына, 22-летняя девушка в панике вцепилась в буй и начала звать на помощь. Спасатель оперативно подоспел на лодке, поднял пострадавшую на борт и доставил на берег.

Медицинская помощь девушке не понадобилась, после случившегося с ней провели профилактическую беседу.