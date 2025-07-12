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Происшествия 12 июля 2025 18:43

В Казани спасли девушку, у которой свело ногу во время купания в озере Комсомольское

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В Казани спасли девушку, у которой свело ногу во время купания в озере Комсомольское
Фото: пресс-служба ОСВОД Казани

На озере Комсомольское в Казани спасли девушку, у которой в воде свело ногу. Инцидент произошел сегодня в 17:10. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель ОСВОД Казани Никита Коробицын.

По словам Коробицына, 22-летняя девушка в панике вцепилась в буй и начала звать на помощь. Спасатель оперативно подоспел на лодке, поднял пострадавшую на борт и доставил на берег.

Медицинская помощь девушке не понадобилась, после случившегося с ней провели профилактическую беседу.

#озеро комсомольское
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