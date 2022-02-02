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Ру Тат
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Происшествия
2 февраля 2022  14:47
Павел Климчак

Казанец, услышав детский плач из подсобки жилого дома, вызвал спасателей

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На улице Зорге, возле одного из жилых домов прохожий услышал крик маленькой девочки. Поняв, что плач доносится из подсобки между подъездами жилого дома, мужчина вызвал спасателей.

Прибыв на место, спасатели вскрыли дверь специальным инструментом, после чего передали ребенка его родителям. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Как стало известно агентству, девочка вместе с семьей жила в этой подсобке. Проснувшись без родителей, она начала кричать.

#девочка #спасатели
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