Происшествия 15 марта 2026 12:03

В Казани спасатели вытащили детей, застрявших в сугробе после прыжка со стилобата

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани спасатели помогли детям, застрявшим в сугробе после прыжка с ограждения стилобата многоэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел на Пилотской улице, где трое детей прыгнули в большой сугроб и не смогли выбраться.

На вызов прибыл расчет ЗПСО №2. Спасатели вытащили из сугроба мальчика и девочку, а также откопали ноги 13‑летнего подростка. Медицинская помощь никому не понадобилась.

#Спасли детей #спасатели
