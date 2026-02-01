news_header_top
Происшествия 1 февраля 2026 13:49

В Казани спасатели спустили с крыши мужчину, который травмировался, упав с высоты

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани спасатели спустили с крыши мужчину, который травмировался после падения с высоты. Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, сотрудники поисково‑спасательного отряда МЧС России выезжали по адресу Ершова, 78Б, где на крыше одноэтажного пристроя находился 53‑летний пострадавший.

По предварительным данным, мужчина упал с высоты и получил травмы.

Спасатели поднялись к нему по трехколенной лестнице, зафиксировали на жестких носилках «акья» и с помощью альпинистского снаряжения аккуратно спустили на землю. Пострадавшего передали бригаде скорой помощи.

