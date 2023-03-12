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Новости Татарстана и Казани
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В Казани спасатели помогли женщине, в ногу которой вонзился гвоздь
Накануне ночью в МЧС поступила информация о том, что в ногу 22-летней девушки, проживающей в квартире дома на Гагарина в Казани, вонзился гвоздь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
На месте спасатели выяснили, что гвоздь торчащий из метрового бруска, проткнул ногу и, возможно, попал в кость. Сама пострадавшая спуститься до машины скорой помощи не могла.
Спасатели приняли решение перекусить гвоздь на месте, воспользовавшись болторезом. Освободив ногу девушки, они помогли ей спуститься до автомобиля медиков.
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