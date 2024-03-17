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Происшествия 17 марта 2024 11:31

В Казани спасатели помогли застрявшему головой в перилах пьяному мужчине

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Накануне вечером спасатели пришли на помощь пьяному казанцу, голова которого застряла между ступенями лестницы. Об этом «Татар-информу» рассказали в МЧС Татарстана.

В подъезде дома по улице Окольная 51-летний мужчина просунул свою голову между перилами в подъезде и застрял.

Прибывшие на место спасатели отжали прутья решетки лестничного ограждения, извлекли голову пострадавшего и передали мужчину медикам скорой помощи.

Фото: © МЧС Татарстана

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