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Ру Тат
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Происшествия
15 января 2022  23:24

В Казани спасатели помогли юноше выбраться из вентиляционной шахты, в которой он застрял

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В восемь часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила просьба о помощи – в вентиляционной шахте одного из подъездов высотки на проспекте Ильгама Шакирова застрял человек.

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №2, приехавшие на место, выяснили, что 19-летний юноша залез в вентиляционную шахту на 17-м этаже, зачем – осталось неизвестным. Вылезти самостоятельно он не смог – застрял. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ 

При помощи слесарного инструмента спасатели вытащили мужчину из шахты и передали его полицейским. 

 

Фото:Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели напоминают: подобные инженерные сооружения не предназачены для пребывания людей без специального оборудования и средств защиты. 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

 

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

#вентиляция #застрял
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