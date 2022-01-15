В Казани спасатели помогли юноше выбраться из вентиляционной шахты, в которой он застрял

В восемь часов вечера на единый номер вызова экстренных служб 112 поступила просьба о помощи – в вентиляционной шахте одного из подъездов высотки на проспекте Ильгама Шакирова застрял человек.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, спасатели ЗПСО №2, приехавшие на место, выяснили, что 19-летний юноша залез в вентиляционную шахту на 17-м этаже, зачем – осталось неизвестным. Вылезти самостоятельно он не смог – застрял.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

При помощи слесарного инструмента спасатели вытащили мужчину из шахты и передали его полицейским.

Фото:Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Спасатели напоминают: подобные инженерные сооружения не предназачены для пребывания людей без специального оборудования и средств защиты.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ