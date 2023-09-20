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Новости Татарстана и Казани
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В Казани спасатели помогли выбраться на берег мужчине, лодка которого села на мель
Моторная лодка, в которой находился один человек, села на мель на Казанке, необходима помощь спасателей. Такое сообщение поступило сегодня на единый номер 112. Происшествие случилось на воде в Кировском районе Казани. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщается, что моторная лодка наехала на мель, самостоятельно двигаться не может, мотор не заводится.
В скором времени на место прибыли сотрудники ГИМС, которые помогли переправиться 35-летнему мужчине на берег.
В свою очередь моторную лодку отбуксировали на лодочную станцию.
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