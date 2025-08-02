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Происшествия 2 августа 2025 10:12

В Казани спасатели помогли выбраться из воды пассажирам перевернувшейся лодки

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В Казани спасатели помогли выбраться из воды пассажирам перевернувшейся лодки

‎На Казанке вблизи Кремлевской дамбы в Казани перевернулась моторная лодка с пятью пассажирами.

‎Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, прибывшие спасатели ЗПСО спасли и доставили на берег 5 человек, которые в медицинской помощи не нуждались. Отмечается, что пассажиры были в спасательных жилетах.

В результате инцидента судоводителя привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах».

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

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