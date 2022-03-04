В Казани спасатели помогли ребенку, у которого нога застряла в качелях

Сегодня около четырёх часов дня по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что во дворе дома на улице Лядова ребёнок застрял ногой в металлической качели, кричит от боли.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Самостоятельно вытащить его очевидцы не смогли.

Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»

На место прибыла дежурная смена спасателей. С помощью шанцевых инструментов они освободили ногу ребёнка, после чего передали мальчика медикам скорой помощи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.