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Происшествия
4 марта 2022  20:31
Павел Климчак

В Казани спасатели помогли ребенку, у которого нога застряла в качелях

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Сегодня около четырёх часов дня по номеру вызова экстренных служб 112 сообщили о том, что во дворе дома на улице Лядова ребёнок застрял ногой в металлической качели, кричит от боли.

 

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Самостоятельно вытащить его очевидцы не смогли.

 

Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»

На место прибыла дежурная смена спасателей. С помощью шанцевых инструментов они освободили ногу ребёнка, после чего передали мальчика медикам скорой помощи. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: © Александр Эшкинин / «Татар-информ»

 

#спасатели #спасли ребенка
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