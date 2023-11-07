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Руc Тат
Происшествия 7 ноября 2023 08:18

В Казани спасатели помогли ребенку, палец которого застрял в горшке

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В Казани у четырехлетнего мальчика застрял палец в отверстии пластмассового горшка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, справиться с проблемой самостоятельно домочадцы не смогли и вызвали спасателей.

Специалисты с помощью слесарного инструмента освободили палец ребенка.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

#помогли ребенку
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