В Казани спасатели помогли ребенку, палец которого застрял в горшке

В Казани у четырехлетнего мальчика застрял палец в отверстии пластмассового горшка.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, справиться с проблемой самостоятельно домочадцы не смогли и вызвали спасателей.

Специалисты с помощью слесарного инструмента освободили палец ребенка.