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В Казани спасатели помогли ребенку, палец которого застрял в горшке
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В Казани у четырехлетнего мальчика застрял палец в отверстии пластмассового горшка.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, справиться с проблемой самостоятельно домочадцы не смогли и вызвали спасателей.
Специалисты с помощью слесарного инструмента освободили палец ребенка.
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