В Казани спасатели помогли малышке, палец которой застрял в детском горшке

ГУ МЧС России по РТ

За помощью к спасателям обратились жители одного из домов по улице Рауиса Гареева в Казани. Они рассказали, что полуторагодовалая дочка играла с горшком, ручка отломилась и палец малышки застрял в отверстии, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Родители самостоятельно не смогли освободить дочку. Малышка начала плакать, палец отек и посинел, и тогда они обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие сотрудники ЗПСО №2 распилили горшок, освободили ребенка и передали его медикам скорой помощи.