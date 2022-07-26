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Ру Тат
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Происшествия
26 июля 2022  07:54
Полина Шевчук

В Казани спасатели помогли малышке, палец которой застрял в детском горшке

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В Казани спасатели помогли малышке, палец которой застрял в детском горшке
ГУ МЧС России по РТ

За помощью к спасателям обратились жители одного из домов по улице Рауиса Гареева в Казани. Они рассказали, что полуторагодовалая дочка играла с горшком, ручка отломилась и палец малышки застрял в отверстии, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Родители самостоятельно не смогли освободить дочку. Малышка начала плакать, палец отек и посинел, и тогда они обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие сотрудники ЗПСО №2 распилили горшок, освободили ребенка и передали его медикам скорой помощи.

#помощь спасателей #МЧС РТ
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