В Казани спасатели помогли маленькой девочке, у которой нога застряла в велосипеде

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Ершова в Казани у 6-летней девочки нога застряла в велосипеде, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Приехавшие по вызову пасатели ЗПСО №2 выяснили, что нога застряла между педалью и рамой детского велосипеда. Сами родители освободить ребенка не могут.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Спасатели помогли малышке освободить ногу, а с родителями провели беседу о безопасности.