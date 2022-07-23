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Ру Тат
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Происшествия
23 июля 2022  09:08
Полина Шевчук

В Казани спасатели помогли маленькой девочке, у которой нога застряла в велосипеде

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В Казани спасатели помогли маленькой девочке, у которой нога застряла в велосипеде

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице Ершова в Казани у 6-летней девочки нога застряла в велосипеде, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Приехавшие по вызову пасатели ЗПСО №2 выяснили, что нога застряла между педалью и рамой детского велосипеда. Сами родители освободить ребенка не могут.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Спасатели помогли малышке освободить ногу, а с родителями провели беседу о безопасности.

#помощь спасателей #МЧС РТ
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