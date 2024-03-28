В Казани спасатели помогли мальчику, который ногой застрял в сугробе

В Казани одиннадцатилетний мальчик провалился по колено в снег, под снегом оказалась бетонная плита, поэтому сам вытащить ногу не мог. На помощь вызвали спасателей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел на пустыре по улице Интернациональной, 39. Прибывшие на место спасатели лопатами раскопали слежавшийся снег и достали ногу подростка.