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В Казани спасатели помогли мальчику, который ногой застрял в сугробе
В Казани одиннадцатилетний мальчик провалился по колено в снег, под снегом оказалась бетонная плита, поэтому сам вытащить ногу не мог. На помощь вызвали спасателей.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, инцидент произошел на пустыре по улице Интернациональной, 39. Прибывшие на место спасатели лопатами раскопали слежавшийся снег и достали ногу подростка.
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