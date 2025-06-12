В Казани спасатели помогли бабушке, рука которой застряла в колесе инвалидной коляски

В Казани сотрудники спасательной службы оказали помощь пожилой женщине, чья рука застряла в колесе инвалидной коляски.

Инцидент произошел в одной из квартир на улице Гвардейской. Рука 94-летней женщины оказалась зажата между деталями колес инвалидного кресла. К приезду спасателей рука посинела и была холодной, требовалась срочная помощь.

Как рассказали «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, дежурная смена спасателей ЗПСО №2 прибыла на место и успешно освободила руку 94-летней женщины из плена инвалидной коляски.