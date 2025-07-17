В Казани спасатели помогли 13-летней девочке снять кольцо с опухшего пальца

В Казани 13-летняя девочка обратилась за помощью к спасателям, чтобы снять застрявшее на пальце кольцо.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, палец девочки сильно отек, и снять кольцо самостоятельно она не смогла. От приезда спасателей она отказалась и пришла к ним сама. В считанные минуты специалисты аккуратно перепилили обод кольца электрическим гравером.

«Обычно пальцы опухают вечером, и те, кто носит кольца, часто сталкиваются с проблемой, как их снять. Прежде чем обращаться в травмпункт или МЧС, попробуйте намылить палец, затем просуньте под кольцо нитку и намотайте её на палец, плотно, виток за витком, начиная от кольца, через сустав до середины пальца. Затем, взявшись за конец, просунутый под кольцо, начинайте сматывать нитку. И кольцо снимется с пальца. Также не стоит забывать про „бабушкин метод” – просто намылить палец под холодной водой», – рассказал начальник зонального поисково-спасательного отряда №2 Поисково-спасательной службы РТ Юрий Ковалёв.

Он отметил: если вы примерили кольцо, которое явно вам туго, старайтесь снять его как можно скорее. После сильного отека снять самостоятельно может быть невозможно.