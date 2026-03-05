В Казани спасатели достали двухлетнего ребенка из стиральной машины

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Казани двухлетний мальчик забрался в стиральную машину и застрял в барабане. Самостоятельно выбраться он не смог, вытащить ребенка не получилось и у родителей. Тогда они вызвали спасателей, которые вызволили его.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, сотрудники ЗПСО №2 вытащили мальчика из стиральной машины и передали его родителям. Ребенок не пострадал.

Спасатели напоминают, что основная опасность для ребенка дома – электричество, поэтому розетки нужно закрывать, а оголенных проводов быть не должно. На окна следует установить блокираторы. Острые предметы, лекарства и бытовую химию нужно хранить вне доступа.