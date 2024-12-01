В Казани создана команда по следж-хоккею для ветеранов СВО

Центр развития адаптивного спорта РТ презентовал уже 13-ю команду для людей с инвалидностью - команду по следж-хоккею для ветеранов СВО. Главным тренером команды стал Тимур Садриев.

В мероприятия приняли участие Заслуженный тренер РФ, член Общественной палаты России Ольга Павлова, вице - президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов и исполнительный директор Федерации Кирилл Голубев и руководитель Центра развития адаптивного спорта РТ Ангелина Садриева.

«На лед казанского Дворца спорта мужественные, люди. Герои СВО. Некоторые из них имеют ампутацию обоих ног. Начали тренировки по слейдж-хоккею. У команды пока ещё нет названия, но я думаю, что она будет схоже с каким-нибудь военным позывным», - поделилась с журналистом «Татар-информа» Ольга Павлова.

Так же она отметила, что 3 декабря - Международный день инвалидов. И необходимо использовать все возможности физической культуры и спорта для реабилитации и адаптации людей с инвалидностью, создавая для них условия и доступную среду.

«Необходимо чтобы эти люди были максимально социализированы. Вели активный образ жизни и чувствовали себя полноценными членами общества», - резюмировала Ольга Павлова.

Фото: пресс-службы Ольги Павловой