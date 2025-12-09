В Казани создали татарстанскую лигу беспилотных систем

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане создана республиканская лига беспилотных систем. Она объединит любителей и спортсменов в области беспилотников, будет организовывать турниры и проводить образовательные мероприятия. Такое решение было принято на организационном собрании в Академии наук РТ.

«Республика находится в лидерах в стране по авиамоделированию и самолетостроению. Нам важно беречь специалистов и наставников. Это наша база в подходах к инновациям. К вопросу беспилотных систем нужно подходить комплексно. Там, где мы идем командой и прилагаем большие усилия, все получается», – отметил президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов.

Он подчеркнул, что сегодня дроны используются в разных областях экономики, а также привлекают молодежь, которая уже сегодня показывает высокие спортивные результаты в этой области.

Лига будет состоять из пяти направлений: воздух, вода, земля, искусственный интеллект и образование. Каждым из треков будет руководить специалист с многолетним опытом профильной работы, пояснил директор федерации гонок дронов РТ Георгий Дикопольский.

«Главная миссия лиги – дать площадку для энтузиастов от начинающих любителей до профессиональных спортсменов, где они смогут соревноваться и обмениваться знаниями. Развитие технологической мысли, воспитание культуры инновации, взаимное уважение и стремление к совершенству – это наша концепция. Главное – заинтересовать молодежь», – заявил он.

Лига создаст единую систему для всех организаций, занимающихся беспилотными системами. Также это поможет и промышленно-экономическому капиталу республики, так как дроны на сегодняшний день востребованы в разных областях, уверен Дикопольский.