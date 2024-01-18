В Казани создали «школу русской невесты»: проект-смотрины запустят в феврале

В Казани создали и готовятся запустить уникальную образовательную программу (а по сути — бесплатную «школу русской невесты») — проект «Смотрины на Красной слободе». Событие анонсировала в Культурном центре имени Пушкина на пресс-завтраке, посвященном 225-летию поэта, заведующая Центром русского фольклора Музейного комплекса Казани Василиса Филатова.

До конца января девушки из Татарстана в возрасте преимущественно от 16 до 21 года могут подать заявку на участие в «школе русской невесты» на конкурсной основе, заполнив анкету.

Лаборатория русской невесты, как называют свой проект сами организаторы, будет проводить для конкурсанток, а также для всех желающих и интересующихся обрядами русской свадьбы занятия по песенно-музыкальным традициям, народной пляске, русскому костюму Казанского Поволжья, принципам ведения домашнего хозяйства, в том числе и по традиционной кухне, а также по духовно-нравственным основам брака и материнства.

«Девочки, участвующие именно в конкурсной части образовательной программы „Смотрины на Красной слободе”, будут приезжать на занятия к нам в КЦ Пушкина регулярно — раз в две недели. Учебная программа будет проходить по выходным, а продлится она с февраля по май. Наш центр будет вести съемку всех лекций и практических занятий по домоводству, рукоделию и так далее. План обучения будет утвержден в конце января. Тогда же мы планируем завершить и набор слушательниц», — пояснила «Татар-информу» специалист КЦ имени Пушкина Дина Башкирова.

Первоначально набор в «школу русской невесты» был объявлен до 30 декабря минувшего года, но позже сроки продлили — у будущих невест еще есть шанс зарегистрироваться и пройти отбор. Первоначально предполагается набрать группу из 30 участниц, в полуфинал организаторы предварительно готовы пропустить 12 из них. Занятия будут проводиться в КЦ имени Пушкина, а также, например, в подворье села Никольское, где проводится традиционный русский праздник начала лета Каравон.

«Русская свадьба была невероятно красивым обрядом, который мы потеряли. А сейчас многие девушки интересуются, как же это было. Проект расскажет и научит тому, чему должна была научиться девушка прежде, чем выйти замуж. Мы также расскажем об особенностях русских свадеб на территории современного Татарстана. А для финалисток нашей образовательной программы по их меркам будут созданы народные свадебные наряды, в которых они примут участие в итоговом дефиле. Победительницу мы объявим на „ПушкинФесте“, начало которого в этом году совпадет с Днем защиты детей — 1 июня. Она получит в подарок русский свадебный головной убор, который называется венок (изготовленный по подлинному образцу из Лаишевского района), а также набор других женских аксессуаров русской традиции, бытовавших в селениях на территории сегодняшнего Татарстана, — готовое приданое», — рассказала Василиса Филатова.

По словам авторов идеи, русской невесте подобало быть прекрасной, ладной, премудрой, искусной, умелой и находчивой. Именно такая получит главный приз и символ русской невесты — венок, аналогичный традиционному свадебному головному убору.

«Смотрины на Красной слободе», уверяют организаторы «школы русской невесты», перевернут стереотипные представления о свадебных традициях прошлого, удивят красотой, глубиной и смыслом.

Проект реализуется благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Соорганизаторами инициативы помимо Культурного центра имени Пушкина и Центра русского фольклора Музейного комплекс Казани являются Центр культур и диалога РТ, Министерство культуры Татарстана, Министерство по делам молодежи Татарстана, Татарстанское региональное отделение Российского фольклорного союза, Русское национально-культурное объединении Татарстана и Татарстанская митрополия.