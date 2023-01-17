В Казани создали международную хоккейную ассоциацию исламских стран

Сегодня в стенах Поволжской академии спорта представители 13 стран-участниц первого хоккейного турнира исламских стран подписали договор о создании собсвенной организации – АНО «Сообщество развития хоккея исламских стран».

Основателями ассоциации стали руководители хоккейных федераций ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции , а также Федерации хоккея Республики Татарстан.

Стороны договорились о сотрудничестве и взаимодействии в вопросах развития хоккея, организации совместных спортивных турниров, обмену опытом между федерациями.

Главой международной Ассоциации со штаб-квартирой в Казани был выбран президент Федерации хоккея РТ, «Ак Барса» и руководитель ОАО «Татнефть» Наиль Маганов. Вице-президентом в азиатском регионе стал президент Федерации хоккея Киргизии Анвар Оморканов, вице-президентом в ближневосточном регионе – президент Федерации зимних видов спорта ОАЭ Хамел Аль-Кубейси.

Первый хоккейный турнир исламских стран завершается в Казани сегодня гала-матчем звезд команд-участниц.