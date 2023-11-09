В Казани создали комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы через Волгу

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Власти Казани создали комиссию по приему в эксплуатацию ледовой переправы на участке Волги от жилого массива Старое Аракчино до территории Верхнеуслонского района РТ. Постановление исполкома опубликовано в новом выпуске электронного Сборника документов и правовых актов, размещенном на сайте мэрии.

«<...> в целях обеспечения безопасности жизни людей при пользовании ледовыми переправами на водных объектах г.Казани в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года постановляю создать комиссию <...>», – сказано в тексте документа.

Председателем назначен начальник Управления гражданской защиты исполкома Сергей Чанкин, в состав комиссии вошли глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов, зампред Комитета внешнего благоустройства Марсель Ахметзянов, а также руководитель исполкома Верхнеуслонского района Рустам Файрушин (по согласованию) и замруководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Татарстан) ГУ МЧС России по Татарстану Юрий Венедиктов (по согласованию).