В Казани создали библиотеку городских и промышленных запахов

Жители Казани и гости города в ходе вечерней экскурсии на «Казаньоргсинтез» познакомились с первой в своем роде библиотекой городских и промышленных запахов. Их создала архитектор, урбанист и автор парфюмерного проекта Urban Candles Вероника Ямилова.

Казань как мегаполис с богатой историей развивался в русле промышленного и торгово-экономического центра с многопрофильным производством. Промышленность была и остается важной частью городского ландшафта, ее архитектурной и культурной составляющей, а запахи городских локаций вместе визуальным образом формируют общую картину города.

Архитектор и урбанист, менеджер по благоустройству СИБУРа Вероника Ямилова решила провести исследование, чтобы ответить на вопрос «Чем пахнет завод?». Уже 2 года она исследует тему городских запахов, создавая на их основе парфюмерные ароматы. На этот раз вместе с «Казаньоргсинтезом» она начала работу над созданием библиотеки производственных запахов.

Первые результаты работы в виде коллекции из трех промышленных и трех городских композиций были презентованы на промышленной площадке предприятия в рамках открытого вечера на «Казаньоргсинтезе».

Три промышленных запаха были выбраны как самые отчетливые и понятные человеческому обонянию. В их основу легли локальные производственные запахи «Казаньоргсинтеза», которые можно почувствовать только в определенных точках на территории предприятия. При этом само наличие запаха не говорит о превышении предельно допустимой концентрации веществ. Достаточно всего 4 молекул вещества, чтобы пробудить человеческое обоняние.

Первый запах посвящен продуктам завода пиролиза. Тягучий, насыщенный, чуть сладковатый, он отсылает к сердцу нефтехимического производства - печам пиролиза. Именно там углеводородные газы, нагреваясь до 900 градусов по Цельсию, разделяются на фракции. После нескольких ступеней разделения формируются этилен и пропилен, которые служат основой для производства полимеров.

Второй иллюстрирует запах пиролизной смолы. Этот продукт первичного фракционирования используется для получения технического углерода, а по запаху напоминает березовый деготь.

Третий запах библиотеки посвящен заводу поликарбонатов «Казаньоргсинтеза». Казанское предприятие - единственный производитель этого полимера в стране, а пахнет это уникальное производство гуашью и цветами.

Дополнили промышленную парфюмерную линейку еще три аромата, которые отражают настроение городских локаций: Сабантуя - нотки дыма, свежескошенной травы, сена и ягод, отсылающих прямиком в детство, Волжской тропы - запах лесов, полей и живописных пейзажей, и самой Казани - теплый и гостеприимный аромат с нотками сладкой выпечки и лимонной цедры.

В дальнейшем библиотеку запахов планируется расширить и представить в одном из музейно-выставочных пространств.

Одно из крупнейших предприятий столицы Татарстана «Казаньоргсинтез» - неотъемлемая часть городской истории, экономики и ее культурного кода. Как и любое химическое производство, его промышленные установки имеют особенный запах, который локализован в пределах промышленной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия. А сами запахи можно ощутить только непосредственно в определенных локациях промышленной площадки.

Вероника Ямилова, архитектор, урбанист, создатель Urban Candles:

«В рамках создания библиотеки городских запахов было важно показать, как промышленность вплетается в городской ландшафт не только по территориальному принципу, но и с точки зрения ольфакторного восприятия. Работая «в полях», мы вместе с экологами предприятия выделили точки локализации самых ярких производственных запахов завода, разложили эти ароматы на компоненты и создали на их основе парфюмерные композиции, максимально близкие к оригиналу. Для формирования цельного образа мы дополнили их запахами города, который окружает завод и тропы, расположенной всего в 2 км от предприятия».

Кира Камалова, экопросветительница, независимый социокультурный аналитик и исследователь городов:

«Для меня идея ольфакторной терапии интересна и кажется очень классной с двух сторон — и с профессиональной, и с человеческой. С профессиональной — потому что я занимаюсь соучаствующим проектированием и это близкая методика, где в процессе работы над проектом каждый житель может поучаствовать и внести какой-то вклад в проект, а с точки зрения обычного человека мне понравилась идея раскрывать места через вот такие творческие грани, которые показывают то, что не видно обычным взглядом».

Русина Семененко, автор блога «Казань Интересная»:

«Так круто, что такое большое предприятие не боится творческих экспериментов и не боится быть открытым. Что касается ароматики, конечно, все ароматы понравились. Но удивительно, что мне ближе даже ароматы завода, чем городские. Хотя казалось бы – должно было быть иначе. А тут получилось по-другому, что ароматы пиролизной смолы мне ближе, чем ароматы Черного озера».

Сергей Максимов, промышленный турист, участник презентации:

«Идея с ароматами совершенно уникальна. Запахи, которые я сегодня услышал, удивили меня. Я даже не предполагал, что завод может пахнуть цветущей сиренью или вишней. Такие мероприятия расширяют понимание о крупных производствах и открывают их работу с новой, творческой стороны. Это крайне приятно и интересно».