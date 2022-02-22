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Ру Тат
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Общество
22 февраля 2022  15:57
Арсений Каримов

В Казани создадут программу взаимодействия России со странами ОИС в молодежной политике

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На глобальном молодежном саммите в Казани в мае разработают долгосрочную программу взаимодействия России со странами Организации исламского сотрудничества в части молодежной политики. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал министр по делам молодежи Татарстана Тимур Сулейманов.

«Казанский план действий, который будет разработан на саммите, окажется подкреплён долгосрочной программой долгосрочного молодежного сотрудничества между Россией и исламским миром. Она предполагает регулярные стажировки для обмена опытом и молодежных смен», — отметил министр.

В мае состоится глобальный саммит министров по делам молодежи из разных стран ОИС. Там будет разработан документ под названием «Казанский план действий», направленный на укрепление сотрудничества России и исламского мира.

#тимур сулейманов #страны оис
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