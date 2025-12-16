news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 16 декабря 2025 13:03

В Казани откроют новую лыжную трассу вдоль Казанки со стороны центра семьи «Казан»

Читайте нас в
Телеграм

В Казани появится новая лыжная трасса от ресторана «Круиз» до центра семьи «Казан». Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил председатель комитета физической культуры и спорта исполкома города Линар Гарипов.

«В этом году будет открыта новая лыжная трасса протяженностью пять километров, проходящая вдоль береговой линии Казанки, начиная от ресторана "Круиз" до центра семьи "Казан"», – рассказал он.

Это будет новая локация для лыжников Казани, откуда будет открываться красивый вид на город, добавил Гарипов.

#лыжная трасса #исполком казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

Финансовый суицид ЕС: чем обернется кража активов РФ для Европы и чем ответит Россия

15 декабря 2025
Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

15 декабря 2025