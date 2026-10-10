В Казани создадут муниципальное управление городского лесничества

В Казани планируют утвердить положение о муниципальном казенном учреждении «Управление городского лесничества». Проект решения в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Документ определяет задачи учреждения, его полномочия и порядок работы. Согласно проекту решения Казанской городской Думы, управление будет отвечать за использование, охрану, защиту и восстановление лесов в границах городского лесничества. В его обязанности также войдут профилактика лесных пожаров, борьба с вредителями, организация лесоустроительных работ и ликвидация несанкционированных свалок на территории лесничества.

Кроме того, учреждение будет проводить муниципальный лесной контроль на участках, находящихся в собственности Казани, вести учет древесины, заготовленной жителями для собственных нужд, и выдавать разрешения на отдельные виды работ в лесах.