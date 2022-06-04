В Казани создадут физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа

В Казани на территории школы №49 по улице Мусина появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, он станет четвертым подобным спортивным объектом в городе. Здесь будут тренироваться учащиеся соседних школ — всего около 2 тыс. детей, включая и учеников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает портал мэрии столицы Татарстана.

На выездном совещании с проектом ознакомился мэр Казани Ильсур Метшин. «Нам важно строить не только большие спортивные центры, но и развивать спортивную инфраструктуру непосредственно рядом с домами и школами. На сегодня наши планы — построить большой физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа с футбольными и баскетбольными полями, спортивными снарядами и оборудованием. Мы беремся за работу и осенью ждем всех на открытие», — заявил глава города. Открыть центр предполагается в октябре или ноябре.

Фото: kzn.ru

Комплекс разместится во дворе школы на площадке примерно в 6 тыс. кв. метров. После окончательного согласования начнутся собственно строительные работы. Здесь разместятся футбольное поле размером 30 на 60 метров с трибунами на 100 мест, баскетбольное поле размером 28 на 154 метра и волейбольное поле размером 18 на 9 метров, а также проложат беговые дорожки площадью 1649 кв. метров, рассказал директор школы №49 Дмитрий Садетдинов.

На площадке разместят воркаут-тренажеры, в том числе силовые — рукоходы, брусья, кольца, шведская стенка, скалодром, канатный комплекс и другие. Для детей-инвалидов установят бицепс-машину, тренажер верхней тяги, горизонтальную лавочку, шведскую стенку, турники и брусья для колясочников, а также две пары подъемных брусьев. На тренажерах дети с особенностями здоровья смогут упражняться в жиме ногами, в положении сидя от груди и горизонтальном жиме.

Фото: kzn.ru

Сама школа 1977 года постройки была капитально отремонтирована в 2012 году. С 2018 по 2020 год в образовательном учреждении выполнялись работы по текущему ремонту. В 2021 году была отремонтирована столовая, теперь она работает в формате школьного ресторана.

Спорткомплекс возводится по федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным. Заказчиком строительных работ является Главное инвестиционно-строительное управление РТ, а тендер на выполнение подрядных работ выиграло ООО «Спортико».

Пока в Казани насчитывается три спорткомплекса открытого типа — рядом с гимназией №21 Приволжского района, при школе №130 Московского района и на территории гимназии №90 Советского района. В этом году еще один такой комплекс возводится на территории Татарстана, в Нижнекамске.