В Казани создадут дипломатический клуб для представителей консульств

В Казани появится дипломатический клуб, куда войдут аккредитованные дипломаты, работающие в консульствах, расположенных в столице Татарстана. Первая встреча клуба запланирована уже на послезавтра, ее проведут на Форуме молодых дипломатов стран ОИС. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков.

«Это очень хороший опыт, заимствованный из столиц. Обычно именно в больших столицах существуют такие клубы, которые объединяют всех аккредитованных дипломатов. В Казани уже есть достаточное количество дипломатических представительств, которое позволяет нам говорить о создании местного дипломатического клуба», — заявил собеседник агентства.

Клуб станет площадкой для коммуникации дипломатов между собой, создания неформальных каналов общения, приобщения к культуре, искусству, науке и спорту страны, в которой они пребывают, пояснил Колпаков.