Казани создают цифрового двойника

В Казани создают цифровой двойник города на основе 3d. Проект усилит оказание многих муниципальных услуг и принесет пользу жителям и туристам. Например, они смогут узнать точно об общественных слушаниях. С таким заявлением выступил глава управления информационных технологий и связи исполкома столицы РТ Дмитрий Кремлев. Его слова прозвучали на коллегии Минцифры Татарстана.

Как пишет РБК, данная цифровая модель – это некая единая интеграционная платформа поддержки принятия управленческих решений службами города. Все данные о казанских пространствах берут, снимая кадры в воздухе, а также прибегая к системам наземного сканирования, съемкам панорам и прочего.

Планируется, что проект решат широкий спектр задач. Среди них: контроль за всеми этапами строительства и реконструкции разных объектов, застройка охраняемых территорий, сохранение объектов культурного наследия.

Также, определив точные пространство у объекта, система сможет проконтролировать объем выделенных денег для его благоустройства. Информация о подземных коммуникациях в формате 3d позволит крайне быстро выдать разрешения на строительство.