В Казани создадут центр содействия инвестициям для китайских предприятий

Чжоу Лицюнь

Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

В столице Татарстана планируют создать центр содействия инвестициям для предприятий из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

«Будем создавать центр содействия инвестициям в Казани. Создание местного центра позволит увеличить количество [работающих здесь] предпринимателей из Китая», — заявил он.

Чжоу Лицюнь также отметил, что в Татарстане предоставляют огромные возможности для инвестиций и развития китайских предприятий.