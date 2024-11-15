Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани создадут центр содействия инвестициям для китайских предприятий
В столице Татарстана планируют создать центр содействия инвестициям для предприятий из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»
«Будем создавать центр содействия инвестициям в Казани. Создание местного центра позволит увеличить количество [работающих здесь] предпринимателей из Китая», — заявил он.
Чжоу Лицюнь также отметил, что в Татарстане предоставляют огромные возможности для инвестиций и развития китайских предприятий.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»