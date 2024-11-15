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Экономика 15 ноября 2024 10:39

В Казани создадут центр содействия инвестициям для китайских предприятий

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В Казани создадут центр содействия инвестициям для китайских предприятий
Чжоу Лицюнь
Фото: Донат Сорокин / фотохост-агентство ТАСС

В столице Татарстана планируют создать центр содействия инвестициям для предприятий из Китая. Об этом сообщил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь на проходящем в Казани II Международном форуме «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество»

«Будем создавать центр содействия инвестициям в Казани. Создание местного центра позволит увеличить количество [работающих здесь] предпринимателей из Китая», — заявил он.

Чжоу Лицюнь также отметил, что в Татарстане предоставляют огромные возможности для инвестиций и развития китайских предприятий.

#инвестиции #Татарстан #форум РОСТКИ
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