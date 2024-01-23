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Происшествия 23 января 2024 18:35

В Казани сохраняются пробки в 10 баллов

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В Казани сохраняется сложная дорожная ситуация. Согласно сервису Яндекс.Пробки, показатель дорожных заторов составляет 10 баллов.

Красным и багровым отмечены улицы в центре столицы Татарстана. Стоят проспект Ямашева и Фрунзе. Сохраняется мощный дорожный затор на Тэцевской.

Фото: ©

Водители, застрявшие в часовых заторах, переговариваются в сервисе Яндекс.Карт. Кто-то предлагает коллективно взять отпуска, чтобы облегчить дорожную сеть, кто-то пытается продать свой автомобиль прямо из пробки, а кто-то предлагает на месте выпить шампанского и никуда не ехать вообще.

#пробки на дорогах
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