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В Казани сохраняются пробки в 10 баллов
В Казани сохраняется сложная дорожная ситуация. Согласно сервису Яндекс.Пробки, показатель дорожных заторов составляет 10 баллов.
Красным и багровым отмечены улицы в центре столицы Татарстана. Стоят проспект Ямашева и Фрунзе. Сохраняется мощный дорожный затор на Тэцевской.
Водители, застрявшие в часовых заторах, переговариваются в сервисе Яндекс.Карт. Кто-то предлагает коллективно взять отпуска, чтобы облегчить дорожную сеть, кто-то пытается продать свой автомобиль прямо из пробки, а кто-то предлагает на месте выпить шампанского и никуда не ехать вообще.
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