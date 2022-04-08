Казанское предприятие выплатило работникам более 600 тыс. долгов по зарплате

Две организации в Татарстане выплатили долги по зарплате на общую сумму около 740 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Минтруд РТ во взаимодействии с органами государственного и местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми службами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников. В ходе проведенной работы погашена задолженность по заработной плате в организации Набережных Челнов», - говорится в сообщении.

ООО «КИГ» выплатило долг по зарплате на общую сумму 108 тыс. рублей двум работникам. Также частично была погашена задолженность по зарплате в ООО «Современные технологии строительства». Казанская организация выплатила 28 работникам 632 тыс. рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ООО «Милквиль» погасило долг по зарплате на общую сумму более 4 млн рублей.