Происшествия 4 сентября 2025 12:11

В Казани сотрудников связи поймали на незаконной продаже SIM-карт

Двоих работников одного из операторов связи в Казани поймали за незаконную регистрацию SIM-карт.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УФСБ России по Татарстану, злоупотребляя своим служебным положением, они регистрировали SIM-карты на подставных лиц, которые сами не обращались в салон связи и не собирались заключать договор.

Такими действиями они нанесли вред критической информационной инфраструктуре России, незаконно изменив данные в системах оператора связи.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное воздействие на критическую информационную структуру Российской Федерации». Проводятся дальнейшие оперативные и следственные действия.

