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Новости Татарстана и Казани
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В Казани сотрудники ПДН забрали истощенного младенца у пьяных родителей
Сотрудники ПДН забрали истощенного младенца у пьяных родителей из Казани.
Как выяснилось, сообщение о младенце, который находится в состоянии истощения, поступило от соседей. На место выехали сотрудники ПДН, которые обнаружили родителей малыша в состоянии алкогольного опьянения.
Малыш нуждался в уходе и находился в состоянии, опасном для жизни и здоровья.
В результате ребенок был изъят и передан в лечебное учреждение до момента выяснения обстоятельств произошедшего инцидента, его жизни ничего не угрожет. Вопрос находится на контроле у специальных органов.
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