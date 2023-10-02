В Казани сотрудники ПДН забрали истощенного младенца у пьяных родителей

Сотрудники ПДН забрали истощенного младенца у пьяных родителей из Казани.

Как выяснилось, сообщение о младенце, который находится в состоянии истощения, поступило от соседей. На место выехали сотрудники ПДН, которые обнаружили родителей малыша в состоянии алкогольного опьянения.

Малыш нуждался в уходе и находился в состоянии, опасном для жизни и здоровья.

В результате ребенок был изъят и передан в лечебное учреждение до момента выяснения обстоятельств произошедшего инцидента, его жизни ничего не угрожет. Вопрос находится на контроле у специальных органов.