В Казани сотрудники ОМОН устроили новогоднее представление для воспитанников детдома

В Казани сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по РТ устроили новогодний праздник для воспитанников «Дербышкинского детского дома-интерната» в рамках всероссийской ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения».

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Росгвардейцы в течение многих лет навещают этот детдом. В этот раз, чтобы поздравить ребят с Новым годом, в интернат приехал Дед Мороз со служебной собакой по кличке Фокс, которая привезла детям коробки с подарками.

Дед Мороз поздравил всех с праздником, после чего дети начали рассказывать ему стишки. Все ребята получили от сказочного гостя сладкие подарки. Также воспитанникам детдома устроили катание на надувной «ватрушке».

Фото: Управление Росгвардии по РТ

После этого ребятам разрешили пообщаться с Фоксом и погладить его. Специалист-кинолог рассказал детям о службе своего четвероногого напарника, а в заключение праздника ребята поблагодарили Деда Мороза и его спутников за подарки и устроенное представление. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ.