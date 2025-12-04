news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 декабря 2025 14:10

В Казани сотрудники метро помогли девушке, которой на платформе стало плохо

Читайте нас в
Телеграм
В Казани сотрудники метро помогли девушке, которой на платформе стало плохо
Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Сегодня утром в Казани на станции метро «Авиастроительная» девушке стало плохо на платформе. Пассажиры сообщили о случившемся дежурному по станции и в отдел полиции при метрополитене.

Работники метро вызвали скорую помощь и до прибытия медиков находились рядом с девушкой.

Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», бригада врачей оперативно прибыла на станцию. Они оказали первую помощь пассажирке и поблагодарили сотрудников за грамотные и своевременные действия.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

3 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025