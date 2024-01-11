Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который замерзал в мороз
В Татарстане сотрудники Специального управления ФПС № 35 МЧС России спасли замерзающего мужчину, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Случай произошел в Казани. Огнеборцы возвращались с пожара в часть, когда заметили на тротуаре мужчину, который передвигался ползком. На улице стоял 25-градусный мороз.
Как выяснилось, мужчину подвел протез. Он упал и не смог подняться самостоятельно.
Пожарные вызвали врачей, обогрели 44-летнего мужчину в пожарной машине и передали врачам.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников