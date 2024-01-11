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Происшествия 11 января 2024 12:53

В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который замерзал в мороз

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В Татарстане сотрудники Специального управления ФПС № 35 МЧС России спасли замерзающего мужчину, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Случай произошел в Казани. Огнеборцы возвращались с пожара в часть, когда заметили на тротуаре мужчину, который передвигался ползком. На улице стоял 25-градусный мороз.

Как выяснилось, мужчину подвел протез. Он упал и не смог подняться самостоятельно.

Пожарные вызвали врачей, обогрели 44-летнего мужчину в пожарной машине и передали врачам.

#мчс татарстана
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