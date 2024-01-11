В Казани сотрудники МЧС спасли мужчину, который замерзал в мороз

В Татарстане сотрудники Специального управления ФПС № 35 МЧС России спасли замерзающего мужчину, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Случай произошел в Казани. Огнеборцы возвращались с пожара в часть, когда заметили на тротуаре мужчину, который передвигался ползком. На улице стоял 25-градусный мороз.

Как выяснилось, мужчину подвел протез. Он упал и не смог подняться самостоятельно.

Пожарные вызвали врачей, обогрели 44-летнего мужчину в пожарной машине и передали врачам.