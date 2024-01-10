«Пусти скорую - спаси жизнь»: автоинспекторы узнали, уступают ли дорогу водители в Казани

В Казани сотрудники Госавтоинспекции провели рейд по улицам города, чтобы выявить недобросовестных водителей, которые свой комфорт ценят больше, чем чужую жизнь.

«Это мероприятие для привлечения внимания общественности к проблеме с пропуском спецтехники. Напоминаю, что по закону, водитель, при приближении транспортного средства с включенным проблесковым маяком синего цвета, а также специальным звуковым сигналом, обязан уступить дорогу для беспрепятственного проезда такого транспорта. Кроме того, пешеходы, при приближении такого транспорта, должны сперва дать машине проехать, а уже потом переходить проезжую часть», – рассказал заместитель начальника отдела Госавтоинспекции УМВД России по Казани Артур Газизов.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По его словам, нарушители, которые не будут пропускать такой транспорт, будут наказаны штрафом от трех до пяти тысяч рублей, либо их могут лишить прав на срок от трех месяцев до года.

«Уважаемые участники движения, убедительно призываем вас своевременно уступать дорогу транспорту со световыми и звуковыми сигналами, вы можете спасти чью-то жизнь», – сказал он.

По плану рейда, впереди едет машина скорой помощи с включенным маячком и звуковым сигналом, за ней – две машины сотрудников Госавтоинспекции. Если водитель не уступает дорогу, его тут же останавливают и выписывают ему постановление на разбор. Через 2 недели такой водитель должен прибыть в Управление ГИБДД МВД по РТ, где он узнает о размере штрафа или о сроке, на который он будет лишен водительских прав.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Через пару минут после начала рейда попался первый нарушитель. Как сообщил мужчина сотрудникам Госавтоинспекции, он «растерялся и не успел перестроиться».

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Следующим нарушителем оказалась девушка. По ее словам, ей не хватило места на дороге для того, чтобы пропустить скорую помощь.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Последний водитель-нарушитель, управляющий КамАЗом, после остановки заявил сотрудникам, что скорая ехала без звукового сигнала. После того, как ему показали видеозапись, где записан звуковой сигнал скорой помощи, мужчина признал свою вину. Он признался, что в кабине КамАЗа очень шумно и он мог не услышать, он попросил не лишать его водительских прав.