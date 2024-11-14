В Казани сотрудники ГАИ задержали водителя без прав, который сбил пенсионерку

В Казани задержали водителя, который нарушил правила и не остановился по требованию сотрудников ГАИ, после чего сбил пожилую женщину.



Водитель автомобиля Nissan Qashqai не реагировал на требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжал нарушать правила дорожного движения на улице Минская.



При заезде во двор дома на улице Фучика молодой человек сбил пенсионерку, приблизительно 90 летнего возраста, и сбежал в подъезд ближайшего дома. Сбитая женщина самостоятельно встала и ушла с места происшествия.



Мужчину задержали на следующий день на улице Петра Полушкина и доставили в полицию.



Как сообщает МВД по РТ, за рулем был 26-летний казанец без прав.



Сотрудники полиции составили шесть протоколов за управление транспортным средством без прав, за нарушение правил движение по встречке, за наезд на пешехода, нарушение правил остановки и невыполнение требования полицейских об остановке.