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Происшествия 14 ноября 2024 10:17

В Казани сотрудники ГАИ задержали водителя без прав, который сбил пенсионерку

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В Казани задержали водителя, который нарушил правила и не остановился по требованию сотрудников ГАИ, после чего сбил пожилую женщину.

Водитель автомобиля Nissan Qashqai не реагировал на требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжал нарушать правила дорожного движения на улице Минская.

При заезде во двор дома на улице Фучика молодой человек сбил пенсионерку, приблизительно 90 летнего возраста, и сбежал в подъезд ближайшего дома. Сбитая женщина самостоятельно встала и ушла с места происшествия.

Мужчину задержали на следующий день на улице Петра Полушкина и доставили в полицию.

Как сообщает МВД по РТ, за рулем был 26-летний казанец без прав.

Сотрудники полиции составили шесть протоколов за управление транспортным средством без прав, за нарушение правил движение по встречке, за наезд на пешехода, нарушение правил остановки и невыполнение требования полицейских об остановке.

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