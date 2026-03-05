news_header_top
Общество 5 марта 2026 11:47

В Казани сотрудники ГАИ в честь 8 Марта дарили женщинам-водителям цветы

В Казани сотрудники ГАИ в честь 8 Марта дарили цветы женщинам, управляющим авто.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, сотрудники ведомства проводили акцию вместе с представителями одной из автошкол. Они останавливали автомобили, за рулем которых сидели женщины, а затем дарили женщинам-водителям цветы и другие подарки.

Акция имела и профилактическое значение – женщинам напоминали про правила дорожного движения и важность их соблюдения.

